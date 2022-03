Le bilan du quinquennat de Moon Jae-in mis en ligne

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a rendu public hier en ligne l’état des lieux du mandat du président Moon Jae-in. Ce site web résume les 50 principaux défis accompagnés de statistiques relatives. On y retrouve notamment le New Deal à la coréenne, l’élargissement du bien-être inclusif, la transition vers un leadership économique et la lutte contre le COVID-19.Certaines mesures comme le renforcement de l’assurance maladie et la réponse aux restrictions commerciales du Japon sont présentées sous forme de contenu narratif. Les citoyens peuvent voter pour la plus réussie.Selon la Cheongwadae, ce site a été créé à 50 jours de la fin du quinquennat de Moon afin de mettre à la disposition du public l’objectif, le processus et le résultat des initiatives phares de l’administration. Il est également possible de se renseigner sur les politiques concernées mises en place par les services gouvernementaux. Ces données seront également publiées en papier ou en vidéo.Après l’investiture du nouveau président, le livre blanc sera transféré aux archives présidentielles ouvertes aux citoyens.