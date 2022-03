Cyberattaque : élévation du niveau d'alerte

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a élevé ce matin la condition de protection du cyberespace (CPCON) au niveau trois sur une échelle de cinq alors qu’il a été maintenu jusqu’à quatre depuis août 2021. C’est une première depuis mai 2017.Cette décision a été prise compte tenu de la cyberguerre continue entre la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’à la menace récurrente de Pyongyang avec ses missiles qui pourrait s’élargir aux attaques en ligne.Selon un responsable du ministère, aucune tentative de piratage n’a été constatée sur le réseau de la défense sud-coréenne. Il s’agit simplement d’une mesure préventive.Le Service national du renseignement (NIS) a également renforcé son alerte de sécurité au niveau 2 sur une échelle de quatre. Ce dispositif est mis en place en raison de la montée de l’incertitude sur la cybersécurité, à savoir, le risque grandissant de cyber-représailles de Moscou envers les pays lui ayant imposé des sanctions économiques, et les éventuelles tentatives de hacking qui pourraient se produire à l’approche de l’alternance politique.Suite à cette mesure, le gouvernement, les administrations régionales et les établissements publics doivent mettre en opération leur propre équipe d’urgence et prendre des mesures de sécurité. Pourtant, compte tenu de la charge de l’effectif sur fond de pandémie, chaque structure déterminera son propre niveau de réponse. Le NIS prévoit d’abaisser le degré d’alerte dès que les risques seront écartés.