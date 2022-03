Pyongyang mobiliserait davantage de soldats pour son défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait déployé plus de soldats pour la préparation de sa parade militaire qui s’est déroulée à l’aéroport de Mirim à Pyongyang. A en croire un responsable de l’armée sud-coréenne ce matin, le nombre d’homme attroupé a dépassé les 6 000, un chiffre rapporté précédemment. Pour l'heure, aucun changement notable n’a filtré, et les autorités publiques observent attentivement la situation.Vendredi dernier, la Voix de l'Amérique (VOA) a relayé qu’entre 1 000 et 6 000 effectifs avaient été mobilisées pour l’exercice du défilé, s’appuyant sur les photos satellites prises deux jours plus tôt par l’entreprise américaine Planet Labs. L’image montre une vingtaine de troupes de forces armées sur le tarmac.Cet événement militaire devrait se tenir aux alentours du 15 avril, date du 110e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung.