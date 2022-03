Yoon Suk-yeol s’entretient avec des directeurs d’associations économiques

Photo : KBS News

Le président élu a promis de supprimer les obstacles du système pour favoriser la croissance des entreprises. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos aujourd’hui lors d'un déjeuner de travail avec les patrons des six principales organisations économiques dont la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI), la Fédération des industries coréennes (FKI) et la Fédération coréenne des employeurs (KEF).Le futur chef de l’Etat a indiqué avoir une grande confiance sur l’économie de marché, et que celle sud-coréenne devrait être guidée par le secteur privé et non pas par le gouvernement. Et d'ajouter que les entreprises doivent se mettre en avant pour la création d’emplois et l’investissement indispensable pour le développement du pays alors que le gouvernement doit soutenir ces démarches en construisant les infrastructures nécessaires.Chey Tae-won, patron de SK Group qui dirige la KCCI a souligné la nécessité d’une plateforme de communication entre les acteurs privés et l'exécutif. Sohn Kyung-shik, président de la KEF ainsi que de CJ Group a, quant à lui, plaidé pour la déréglementation radicale imposée aux firmes. Dans la foulée, il a préconisé une réunion régulière sur la promotion de l’emploi et la révision de la loi sur les travailleurs.