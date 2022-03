HHM suspend les transports maritimes à destination des ports russes

Photo : YONHAP News

Hyundai Merchant Marine (HHM), la plus grande compagnie maritime de Corée du Sud a finalement arrêté les nouvelles commandes depuis Busan à destination de la Russie. Les transports en provenance des régions de l’Est, Vladivostok et Vostochny sont également suspendus.En cause : sur fond de guerre entre Kyiv et Moscou, le volume de marchandises a chuté à tel un point de ne pas pouvoir remplir à moitié d’un porte conteneur de 1 700 EVP.Les exportateurs obligés de trouver un nouveau mode de logistique sont confrontés à une lourde charge. En effet, le mois dernier, le tarif de fret maritime reliant la Corée du Sud à l’Europe s’est élevé à quelque 14 millions de wons, l’équivalent de 10 400 euros, à savoir 3,6 fois plus élevé qu’il y a un an.Alors que les conséquences du conflit russo-ukrainien sur les chaînes d’approvisionnement semblent perdurer, le spectre de l’inflation plane sur l’économie sud-coréenne.