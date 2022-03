Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’équinoxe de printemps, le ciel s’est rapidement couvert après une matinée assez éclairée. Par ailleurs, les autorités météorologiques ont mis en garde les habitants du pays du Matin clair face à l’important écart de températures dans la journée.En effet, le froid était de retour ce matin avec 0°C à Séoul, à Daegu et à Gangneung, -1°C à Daejeon ou encore -2°C à Andong. Le mercure a ensuite passé les 10°C sur la majorité du territoire : 11°C dans la capitale, 12°C à Daejeon et à Andong, et 14°C à Daegu, à Busan et sur l’île de Jeju, entre autres.A noter que des averses sont attendues en fin d’après-midi et jusqu’à demain matin sur cette île méridionale.