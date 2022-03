Séoul et Washington détermineront ensemble les détails de leur entraînement militaire conjoint

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis se pencheront ensemble sur l’ampleur et le calendrier de leur exercice militaire conjoint qu'ils envisagent d’organiser vers le milieu du mois prochain.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Martin Meiners, le porte-parole du département américain de la Défense, interrogé par Radio Free Asia (RFA). Selon lui, la préparation militaire est l’une des priorités du chef du Pentagone et l’exercice des armées combiné est l’un des principaux moyens pour consolider l’alliance entre les deux nations. Il a pourtant évité de faire des commentaires sur les critiques de la Corée du Nord qui dénonce cette manœuvre coordonnée.« Nous maintenons une préparation militaire de haut niveau dite « Fight Tonigh », capable de protéger et de défendre la Corée du Sud contre toutes les menaces ou tous les ennemies » a précisé de son côté un porte-parole des forces américaines stationnées dans le pays du Matin clair dans sa réponse transmise à la Voix de l'Amérique (VOA).Séoul et Washington entameront vers la mi-avril leur entraînement du premier semestre. Au programme : l’exercice de gestion du personnel de commandement (CMST) entre le 12 et le 15 avril et la Formation de poste de commandement combiné (CCPT) entre le 18 et le 28 avril. Face à cette annonce, les médias de propagande nord-coréens estiment que les risques d’une guerre atteignent leur apogée.