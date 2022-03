Sondage : 58 % des sud-Coréens sont opposés au déménagement du bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Quel regard portent les sud-Coréens sur le projet de leur prochain président de déménager son bureau au siège du ministère de la Défense ?Selon le baromètre Mediatomato pour le site d’information News Tomato, six sud-Coréens sur dix (58 %) y sont opposés. Ils estiment que le bureau présidentiel doit rester à la Cheongwadae. A l’inverse, 33 % de leurs compatriotes croient que le futur chef de l’Etat a raison de penser à le relocaliser.Sans surprise, plus de 95 % des partisans du Minjoo, le parti du dirigeant sortant Moon Jae-in, rejettent l’idée de son successeur Yoon Suk-yeol. Seuls 2,6 % d’entre eux soutiennent ce dernier.Et parmi les sympathisants du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation au pouvoir, ils sont 64 % à se prononcer pour et 25 % contre.Au sujet de la fermeture du ministère de l’Egalité des genres et de la Famille, l’une des promesses phares du candidat Yoon, 48 % des sondées y sont favorables, alors que 43 % s’y opposent.Et plus de 58 % ont jugé qu’il ne faudrait pas accorder la grâce présidentielle à Lee Myung-bak, ex-chef de l’Etat, actuellement derrière les barreaux pour corruption et détournement de fonds. Seuls 38 % sont d’accord avec cette potentielle clémence.Le sondage a été réalisé samedi et dimanche derniers auprès d’un échantillon de 1 018 hommes et femmes de plus de 18 ans à travers le pays.