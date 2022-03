Pyongyang réaffirme sa volonté de développer des satellites

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord qui a récemment échoué à lancer un missile balistique intercontinental (ICBM) présumé, fait part de sa détermination de poursuivre ses efforts pour le développement de ses satellites.Le site Internet de propagande nord-coréen DPRK Today a publié aujourd’hui un article rédigé par un scientifique du département national du développement spatial au sujet du programme cosmique du royaume ermite.Dans ce texte, Pyongyang souligne à nouveau que son plan quinquennal de développement spatial, qu'il qualifie de pacifique, ne doit pas être empêché par les nations impérialistes qui tentent de dominer cette course à l’espace. Selon le technicien nord-coréen, le progrès spatial constitue une lutte politique lancée contre les forces hostiles qui tentent d'empiéter sur la paix et la souveraineté de son pays.Pour rappel, la Corée du Nord a procédé le 16 mars dernier au lancement de son nouvel ICBM, Hwasong-17, qui aurait explosé en plein vol peu après son tir. Les autorités militaires sud-coréennes scrutent de plus près une éventuelle provocation de Pyongyang à l’approche du 110e anniversaire du fondateur défunt du régime, Kim Il-sung.