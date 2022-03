Transfert du bureau présidentiel : réaction de l’équipe de Yoon Suk-yeol à la position de la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Première réaction de l’équipe de Yoon Suk-yeol à l’annonce de la Cheongwadae. Hier, la porte-parole du président élu a exprimé ses regrets, qualifiant la position du pouvoir sortant « peu coopérative ».Kim Eun-hye est allée jusqu’à dire que même si le projet de transfert du bureau présidentiel n’est pas mené comme programmé, la prochaine administration ne s’installerait pas à la Maison bleue et resterait au bureau actuel de son comité de transition jusqu’au déménagement au bâtiment du ministère de la Défense. Et d’ajouter qu’elle rendra accessible la Cheongwadae au public dès le 10 mai, le jour d’investiture du prochain gouvernement, comme Yoon s’y était engagé lors de sa campagne.Aujourd’hui, la voix du futur numéro un sud-coréen a pesé ses mots. Lors d’un point de presse quotidien, Kim a appelé l’administration de Moon Jae-in à aider son successeur à se concentrer sur les affaires de l'Etat, comme le souhaitait le peuple.A propos du budget de quelque 50 milliards de wons, à savoir 37 millions d'euros, demandé par le comité de transition, elle a réaffirmé que ce projet de déplacement avait été établi en coordination avec le gouvernement actuel. Et de souhaiter que cette enveloppe soit approuvée en conseil des ministres.