La Kia EV6 sacrée « Best of the Best » aux Red Dot Design Award 2022

Photo : YONHAP News

La Kia EV6 a remporté le titre « Best of the Best » aux derniers Red Dot Design Award pour son design avant-gardiste et tourné vers l'avenir. Le premier modèle 100 % électrique lancé par le constructeur automobile sud-coréen a également obtenu le prix Red Dot décerné aux produits innovants.Sachez que le Red Dot Design Award est un concours international lancé en 1955. Il récompense les produits d'excellence en matière d'innovation, de design, de fonctionnalité, d'ergonomie, de respect environnemental et de durabilité. Il s'agit de l'une des trois cérémonies les plus prestigieuses au monde, avec le « iF Design Award » allemand et l’« International Design Excellence Awards (IDEA) » américain.Selon Kia, l'EV6 symbolise la nouvelle philosophie de conception de sa marque « Opposites United », qui garantit une identité visuelle puissante avec des combinaisons contrastées d'éléments stylistiques pointus et de formes sculpturales. Elle est aussi la première à être basée sur la plateforme modulaire électrique mondiale avancée (E-GMP) de la société. Cette base a permis à l'EV6 d'offrir l'un des intérieurs les plus spacieux de sa catégorie, une autonomie allant jusqu'à 528 km et une technologie de charge ultra-rapide de 800 volts qui permet de recharger le véhicule en seulement 18 minutes.C'est pourquoi la Kia EV6 a rencontré un accueil extrêmement positif depuis son lancement en mars 2021. Avant de devenir la lauréate du prix Red Dot Design 2022, elle a été désignée comme la voiture de l’année 2022 en Europe, dans plusieurs pays dont l’Allemagne et l’Irlande, aux What Car Awards, et primée « crossover de l’année 2021 » par Top Gear, entre autres.