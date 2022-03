Tirs d’artillerie nord-coréens : Yoon Suk-yeol dénonce une violation de l’accord militaire intercoréen, l’armée rétorque

Photo : YONHAP News

Le président élu a réuni aujourd’hui les chefs des sept sous-groupes de son comité de transition, qui élabore la feuille de route pour son gouvernement. A cette occasion, Yoon Suk-yeol est revenu sur les tirs de lance-roquettes multiples, effectués dimanche par la Corée du Nord. Il a alors dénoncé une violation d’un accord militaire intercoréen, signé le 19 septembre 2018.Ces propos ont aussitôt fait réagir les autorités militaires sud-coréennes. Un responsable du ministère de la Défense a affirmé que les tirs au nord du secteur maritime tampon n’étaient pas concernés par le traité en question. Selon lui, il est donc difficile de les considérer comme une transgression.Pour rappel, le pays communiste a procédé à quatre tirs d’artillerie depuis le comté de Sukchon dans la province de Pyongan du Sud, située dans le centre-ouest de son territoire. Cet endroit est donc loin de la ligne de démarcation militaire séparant les deux Corées.Or, le pacte porte sur la cessation des actes hostiles les unes contre les autres sur terre, en mer et dans les airs près de la frontière. Plus précisément, en mer, dans le secteur tampon aux environs de la délimitation maritime, les tirs d’artillerie et les manœuvres militaires sont interdits.