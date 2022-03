COVID-19 : la vague Omicron approche-t-elle de son pic ?

Photo : YONHAP News

Si la propagation de l’épidémie de coronavirus semble ralentir, le nombre de décès continue de grimper.Un total de 353 980 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été identifiés en l’espace de 24 heures, soit une progression de quelque 144 000 contaminations sur une journée, et ce en raison du rebond de dépistages après le week-end. Ce qui représente pourtant un recul d’à peu près 8 000 cas par rapport à il y a une semaine.Les autorités sanitaires estiment que l’expansion du virus marque le pas, mais qu’il est encore trop tôt de parler d’une inversion de la courbe.On a également appris que le total cumulé de patients liés au COVID-19 devrait dépasser aujourd’hui le seuil des 10 millions. Autrement dit, un cinquième de la population a donc contracté la maladie depuis le début de la pandémie.Quant au nombre de morts, il ne baisse plus autant que les infections. Ces dernières 24 heures, 384 décès supplémentaires ont été enregistrés. Il s’agit du deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de la crise. Et à ce jour, la Corée du Sud comptabilise 1 104 patients admis en soins intensifs. Un bilan qui reste supérieur à la barre des 1 000 pour la huitième journée de suite.Par ailleurs, le gouvernement décidera, cette semaine, de donner ou non son feu vert au traitement du laboratoire américain Merck, commercialisé sous le nom Lagevrio. En cas d’autorisation, il envisage d’en commander 100 000 doses.