Neutralité carbone : entrée en vigueur prochaine de la loi-cadre

Photo : YONHAP News

La loi-cadre sur la neutralité carbone et la croissance verte a été entérinée aujourd’hui en conseil des ministres.Conformément à cela, le texte entrera en vigueur dès le 25 mars. Il porte notamment sur les contributions déterminées au niveau national (CDN). Selon ses termes, la Corée du Sud a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d'ici 2030, par rapport au niveau de 2018, et de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Un objectif difficile à atteindre, selon le ministère de l’Environnement, vu la place relativement importante de l’industrie manufacturière, considérée comme une forte émettrice de CO2, sur son territoire.Pourtant, le gouvernement affiche sa ferme volonté de diminuer l'empreinte carbone du pays. Il doit désormais élaborer tous les cinq ans un plan national en ce sens et les collectivités locales, quant à elles, tous les dix ans.L’exécutif doit aussi allouer un budget carbone à partir de l’année fiscale 2023 et effectuer une évaluation des impacts sur le changement climatique des projets émetteurs de GES, et ce dès septembre.La législation en question a été votée en août par le Parlement. Le pays du Matin clair est alors devenu le 14e Etat au monde à avoir légiféré pour accomplir des objectifs climatiques à long terme.