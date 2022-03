Turquie : inauguration du plus long pont suspendu au monde construit par un consortium sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Turquie a inauguré vendredi dernier le plus long pont suspendu au monde au-dessus du détroit des Dardanelles.Ce pont de Canakkale, d’une longueur de 3 563 mètres, relie l’Asie à l’Europe, et permet d’écourter le trajet du détroit, qui durait plus d’une heure en ferry. Il prendra désormais environ six minutes, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du lancement de ce trait d’union entre les deux continents.Un consortium sud-coréen a participé à sa construction, censée être très difficile, depuis sa conception. DL E&C en est un membre. Lors de la cérémonie, l’un de ses cadres Woo Young-jin s’est félicité du succès du projet, qui selon lui, prouve une prouesse technologique sans doute inégalable.L’ouvrage possède une travée record, à savoir la distance entre les piles, de 2 023 mètres, là aussi la plus longue au monde, alors que la limite technique était considérée à seulement 2 km. Il pourra aussi résister à un vent d'une vitesse de 91 m/h.Il a fallu quatre ans pour l’achever et pas moins de 17 000 personnes ont été mobilisées. Une quantité de béton nécessaire pour la construction de quelque 2 300 appartements et de plaques d’acier pour la fabrication d’environ 150 avions ont été utilisée.Le nouveau pont, d’un coût total de 2,5 milliards d’euros, permettrait à la Turquie d’économiser désormais plus de 400 millions d’euros par an. Les entreprises de BTP sud-coréennes et leurs partenaires locaux se chargent de son entretien, sa maintenance préventive ainsi que son exploitation.