Photo : KBS News

Ce mardi 22 mars était une agréable journée de printemps, à profiter du soleil dans un parc. La péninsule était baignée de rayons lumineux, malgré un léger voile nuageux au nord du pays dans l’après-midi.Une sensation de chaleur a vite été ressentie même si les températures de ce matin étaient relativement basses, aux alentours de 1°C pour la moitié nord et de 5°C pour l’autre. Au fil des heures, le mercure est monté jusqu'à 13°C à Séoul, de même à Daejeon, 14°C à Andong et Gwangju, et à 15°C à Daegu, à Busan et sur l’île méridionale de Jeju.