Les prix à la production augmentent pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les prix à la production ont progressé pour le deuxième mois de suite en raison de l’inflation du cours des matières premières. Selon la Banque de Corée (BOK), l’indice en la matière s’est élevé à 114,82 en février, soit un accroissement de 0,4 % en un mois.Les produits industriels, qui pèsent le plus lourd dans le calcul, ont augmenté de 1,1 %. Notamment, les articles charbonniers et pétroliers ainsi que ceux de la chimie ont atteint le niveau le plus élevé depuis neuf ans, avec respectivement 166,79 et 117,36.Les marchandises agricoles, forestières et halieutiques ont reculé de 5,1 %, et le gaz, l’eau et les déchets de 0,1 %.Plus précisément, le diesel, le soju, un alcool distillé qui est la liqueur de prédilection en Corée du Sud, et le fret aérien ont connu une hausse tandis que les fraises, le porc et la commission de carte bancaire pour les commerçants ont régressé.