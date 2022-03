Le montant des investissements directs de la Corée du Sud à l’étranger au plus haut niveau en 2021

Photo : YONHAP News

L’année dernière, le montant des investissements directs de la Corée du Sud à l’étranger a atteint son plus haut niveau avec 75,87 milliards de dollars, soit un bond de 32,8 % sur un an.C’est ce qu’on apprend des chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l'Economie et des Finances.Par secteur, la finance et l’assurance sont arrivées en tête avec 29,32 milliards de dollars, suivies par la manufacture (18,17 milliards), l’immobilier (7,01 milliards), et les TIC (6,67 milliards).Par région, l’Amérique du Nord a attiré le plus d’investissements sud-coréens avec 30,29 milliards de dollars. Viennent ensuite, l’Asie (18,3 milliards), l’Amérique latine (12,72 milliards), l’Europe (12,33 milliards) et l’Océanie (1,66 milliard).Ce montant a en particulier grimpé aux Etats-Unis, de 81,8 % en glissement annuel, s’élevant ainsi à 27,59 milliards de dollars.