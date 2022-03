Premier ministre : les deux prochaines semaines seront déterminantes pour surmonter la crise sanitaire

Photo : YONHAP News

Les deux semaines à venir seront cruciales pour surpasser la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a déclaré ce matin le Premier ministre lors d’une réunion du siège central de la lutte sanitaire. Kim Boo-kyum a expliqué que si le pays arrivait à traverser ce moment correctement, la propagation pourrait alors être endiguée plus tôt, tout en minimisant les sacrifices.Selon le chef du gouvernement, le sous-variant BA.2 ou « Omicron furtif » représente désormais plus de 40 % des infections en Corée du Sud, mais le système de prévention actuel est capable d’y faire barrage à l’aide des mêmes traitements et des vaccins.Kim a affirmé que le pays était aujourd’hui doté de près de 33 000 lits spécialisés aux soins du COVID-19, et le taux d’occupation des lits de réanimation reste stable avec moins de 70 %. Avant d’inciter le milieu médical à coopérer davantage pour offrir les soins nécessaires aux patients présentant des symptômes bénins qui se déplacent pour un autre problème de santé. Il promet que l’exécutif renforcera son soutien administratif et financier.Le haut fonctionnaire n’a pas oublié d’exhorter les citoyens à ne pas éviter les tests de dépistage d’autant qu’il est important de se faire traiter au moment opportun.Par ailleurs, cet après-midi, l’Administration des aliments et des médicaments (MFDS) a approuvé d'urgence l'utilisation de Lagevrio, comprimé anti-COVID du laboratoire américain Merck. Il s'agit du deuxième traitement oral autorisé dans le pays après Paxlovid de Pfizer.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 490 881 nouveaux cas confirmés. Le chiffre qui est tombé à moins de 300 000 lundi est reparti sur une courbe ascendante hier. Jusqu'à présent, près de 14,3 millions de résidents en Corée du Sud ont été contaminés, soit un habitant sur cinq. Le nombre de morts a augmenté de 291, et celui des patients en état critique s'établit à 1 084.