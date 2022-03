La Corée du Sud envisage le développement d’un atterrisseur lunaire d’ici 2024

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a annoncé, hier, avoir décidé de demander l’étude de faisabilité préliminaire en septembre pour entamer son projet du développement d’un atterrisseur lunaire d’ici 2024. Il s'agit d'un programme de suivi du lancement d'un orbiteur lunaire prévu en août de cette année.Pour rappel, le ministère avait fixé comme objectif d’amarrer un atterrisseur de plus de 1,5 tonne d’ici 2023 afin d’effectuer des recherches scientifiques sur la surface de la Lune. Cet appareil sera rattaché à un lanceur spatial que la Corée du Sud envisage de mettre au point.Un groupe de travail, composé d'experts industriels et universitaires, sera formé pour mener des recherches sur un atterrisseur lunaire. Il devra élaborer les stratégies et les plans détaillés d'ici août pour formuler la demande d’étude de faisabilité.