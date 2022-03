Additif au budget : Yoon Suk-yeol concrétise son projet

Photo : YONHAP News

Le futur chef de l’Etat a mis la main à la pâte pour l’établissement de l’additif au budget destiné à dédommager les petits commerçants frappés par le COVID-19. C’était une de ses promesses électorales visant à venir en aide de façon préventive afin de leur éviter un déclassement social.Yoon Suk-yeol a affirmé que si l’administration actuelle s’y oppose, il déposera la proposition à l’Assemblée nationale dès son investiture. Le Minjoo, la formation présidentielle actuelle, partage la nécessité de ce soutien aux autoentrepreneurs, et il est prêt à lancer les négociations de travail. Pourtant, les deux camps sont divisés sur le montant et les modalités.Le président élu entend consacrer une enveloppe de 50 000 milliards de wons, soit 37 milliards d’euros, pour accorder au maximum 10 millions de wons à chacun, l’équivalent de 7 500 euros. En revanche, le parti au pouvoir s’est fixé le plafond de 30 000 milliards de wons.De plus, étant donné que le futur leader envisage de rogner les budgets alloués aux projets du gouvernement actuel, comme le « New Deal à la coréenne », pour lever des fonds, le différend semble inéluctable. Malgré tout, la majorité et l’opposition consentent à ce que la question soit tranchée avant les élections régionales prévues le 1er juin prochain.