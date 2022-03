Transfert du bureau présidentiel : le bras de fer se prolonge

Photo : YONHAP News

La discorde entre la majorité et l’opposition se poursuit sur le déplacement du bureau présidentiel, un des engagements du président élu Yoon Suk-yeol. Hier, à l’Assemblée nationale, une réunion de la commission de la défense était convoquée d’urgence.Le Minjoo, parti au pouvoir sortant, a dénoncé que la réalisation du projet de façon si expéditive susciterait des failles dans la sécurité nationale, ce qu’a réfuté le Parti du pouvoir du peuple (PPP), son futur successeur, selon lequel son opposition n’est qu’une offensive politique et qu’aucun président ne propose une initiative qui compromet la sécurité du pays.Quant au ministère de la Défense, il a déclaré que le comité de transition de Yoon l’avait concerté, six jours avant l'annonce officielle sur ce projet et que le temps manquait pour faire une estimation budgétaire.Selon son ministre Suh Wook, il faut compter au moins quatre semaines pour le déménagement, et le mois d’avril n’est pas le moment idéal avec l’anniversaire du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung, et l’exercice militaire conjoint Séoul-Washington.Par contre, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a affirmé que cette initiative n’aurait pas d’impact sur sa position de la défense militaire.Le ministère a ajouté que selon le projet, il serait dispersé à six endroits différents. Et qu’en prenant en compte tous les coûts exorbitants, jusqu’à celui de l’unification, le budget dépassera le montant prévu actuellement.