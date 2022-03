Rhee Chang-yong désigné gouverneur de la Banque de Corée

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a choisi le directeur du département Asie et Pacifique du Fonds monétaire international (FMI), Rhee Chang-yong, à la tête de la Banque de Corée (BOK). Le premier secrétaire à la communication de la Maison bleue a fait cette annonce aujourd’hui.Selon Park Soo-hyun, Rhee est un expert en économie-finance chevronné qui a travaillé comme professeur à l’université nationale de Séoul, vice-président de la Commission des services financiers (FSC), et économiste en chef de la Banque asiatique de développement (BAD). Il a un grand savoir-faire sur les économies nationale et internationale ainsi que les théories monétaires.D’après un haut responsable de la Cheongwadae, le chef de l’Etat a pris cette décision en concertation avec son successeur Yoon Suk-yeol afin de minimiser la période d’absence du gouverneur de la banque centrale dont le mandat se termine, fin mars.Le comité de transition n'a pas tardé à réagir et a réfuté les propos de l'administration de Moon Jae-in. Selon lui, Yoon n’a ni échangé sur ce sujet avec la Maison bleue, ni recommandé un candidat. Un de ses membres a également fait savoir que la rencontre entre les présidents élu et sortant était retardée justement entre autre à cause de la discorde sur la désignation du nouveau chef de la BOK.