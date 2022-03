Yoon Suk-yeol maintient la possibilité de rencontrer Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le futur homme de l’Etat a laissé ouverte la possibilité de rencontrer le président sortant Moon Jae-in. La porte-parole de son comité de transition, Kim Eun-hye, en a fait part ce matin en précisant que Yoon Suk-yeol pouvait rencontrer n’importe qui dans l’intérêt du peuple au-delà du camp politique.Le principal obstacle de cette réunion est le conflit autour du transfert du bureau présidentiel à Yongsan. Kweon Seong-dong, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le bras droit de Yoon, a affirmé que si aucun accord n’est trouvé, alors la rencontre entre les deux hommes serait inutile. Quant à Yun Ho-jung, chef du comité d'urgence du Minjoo, la formation gouvernementale, il a plaidé pour l’ouverture de l’ère d’une collaboration saine.Sur la question de savoir si Yoon s’est prononcé sur le prochain entraînement militaire conjoint entre Séoul et Washington, sa porte-parole a déclaré que la Maison bleue et le ministère de la Défense étaient en discussion avec les Etats-Unis. Si tout va bien, l’exercice se tiendra à la mi-avril. Entre le 12 et le 15, la formation du personnel de gestion de crise (CMST) est prévue, suivi de celle au poste de commandement interarmées, du 18 au 28.Par ailleurs, le futur président de la République s’entretiendra cet après-midi avec le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au téléphone. Cette année marquant le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, la discussion portera sur le renforcement de la coopération bilatérale.