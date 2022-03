Photo : YONHAP News

Le voile nuageux recouvrant la quasi-totalité du territoire ne s’est pas levé, offrant ainsi un triste paysage gris aux habitants du pays du Matin clair. Plus ou moins épais selon les régions et les moments de la journée, il a même laissé échapper quelques averses à Daejeon et à Daegu.Les températures étaient plus fraîches que la moyenne de ces derniers jours. De 3°C à 4°C ce matin, elles ont stagné à 10°C dans l’après-midi. Légèrement plus chaudes au sud, le mercure oscillait entre 5°C et 8°C dans la matinée, avant d’être compris entre 12°C et 14°C.