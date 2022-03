Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a remporté deux récompenses aux iHeartRadio Music Awards 2022 qui se sont tenus le 22 mars à Los Angeles aux Etats-Unis.Selon son label Big Hit Music, les Bangtan Boys ont décroché le trophée Best Music Video avec sa chanson « Butter ». Et ce pour la troisième année consécutive, après « Dynamite » en 2021 et « Boy With Luv » en 2020.Le septuor sud-coréen est également lauréat du Best Fan Army pour la cinquième fois de suite depuis 2018.Le boys band a remercié dans une vidéo, Army, le groupe de ses fans, pour son amour et son soutien inconditionnel qui, selon le groupe, lui a permis d'obtenir ces distinctions.BTS est primé depuis 2018 dans cette cérémonie de récompenses, organisée depuis 2014 par la radio américaine en ligne iHeartRadio.