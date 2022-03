La Corée du Sud ouvre sa première station de recharge à hydrogène vert

Photo : KBS News

La première station de bio-recharge pour véhicule à hydrogène a ouvert ses portes en Corée du Sud. Elle alimente les voitures roulant au biogaz produit à partir de déchets alimentaires.Le site de méthanisation situé dans la province de Chungcheong du Nord, dans le centre du pays, traite ainsi 60 tonnes de biodéchets par jour pour créer du bio-méthane. Après avoir suivi plusieurs procédures dont la purification et le traitement biologique, les ordures se transforment en gaz naturel, qui est ensuite transporté à la station de recharge à proximité.De son côté, à partir de ce biogaz, la station produit de l'hydrogène vert ne rejetant pas de CO2. Celle-ci peut produire en moyenne 500 kg d'hydrogène biologique par jour, une quantité nécessaire pour faire rouler 100 automobiles. De plus, elle jouera un rôle de fournisseur central pour les autres bornes de recharge.La plupart de l'hydrogène utilisé au pays du Matin clair provient en général des côtes où se trouvent des usines pétrochimiques. Mais la construction des sites de méthanisation dans l'arrière-pays permettra la réduction des coûts de production et de logistique. Elle augmentera également l'efficacité du recyclage des déchets.En effet, le prix de recharge à hydrogène biologique est de 7 700 wons par kg, l’équivalent de 5,7 euros, soit 10 % de moins par rapport à l'hydrogène conventionnel.