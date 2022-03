BOK : le gouverneur sortant prône la hausse des taux

Photo : YONHAP News

Lee Ju-yeol, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), a de nouveau mis en avant la nécessité de procéder à une hausse supplémentaire des taux directeurs. Ses deux mandats consécutifs de huit ans arrivent à terme à la fin du mois.Lors du point de presse d'adieu, Lee a souligné qu'il faudrait atténuer l'assouplissement de la politique monétaire pour faire face à l'inflation qui s'annonce prolongée, et au déséquilibre financier provoqué par les dettes ménagères colossales.Ensuite, le gouverneur sortant a jugé rétrospectivement opportun d'avoir mis en œuvre à temps des réponses préventives, vue l'annonce faite plus tôt que prévue de la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed).Le patron de la BOK a par ailleurs souligné que les incertitudes externes dont l'invasion de l'Ukraine par la Russie, risquent d’impacter l'inflation ainsi que la croissance. Et d'ajouter qu'il serait toujours un grand défi de choisir la politique d'austérité monétaire.Un relèvement supplémentaire des taux directeurs est pourtant très probable malgré le changement de tête de la banque centrale sud-coréenne. En effet, il a été demandé, à la majorité, lors de la réunion de la Commission financière et monétaire de février dernier.Le gouvernement a d'ailleurs décidé de prolonger de six mois l'échéance du remboursement des dettes des petits commerçants durement frappés par le COVID-19. Il s'agit du quatrième prolongement, rendu public un jour après la demande en ce sens du comité de transition de Yoon Suk-yeol.