Les sud-Coréens de Russie rentrent chez eux par voie maritime

Photo : YONHAP News

Les ressortissants sud-coréens en Russie pourront retourner dans leur pays d'origine par le biais des transports maritimes.Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tous les vols directs Séoul-Moscou sont suspendus. Les sud-Coréens sur place n'ont pu regagner leur pays natal. Ils sont contraints de préparer un long et coûteux voyage, en transit via Dubaï ou Abu Dhabi pour rentrer chez eux.Face à cet inconvénient, l'association des sud-Coréens du kraï du Primorié, région située à l’extrémité sud-est du territoire russe, et l’entreprise DuWon Shipping ont mené des négociations avec les autorités locales concernées afin d’ouvrir une ligne maritime directe entre la Russie et la Corée du Sud.Le consulat général de Corée à Vladivostok, l'association en question et la société de transport maritime sud-coréenne ont annoncé que leurs compatriotes pourraient ainsi regagner Séoul à bord de l'Eastern Dream.Ce paquebot-mixte quittera le 30 mars Vladivostok, la capitale du Primorié, pour arriver le lendemain sur la côte de la mer de l'Est. Les expatriés sud-coréens dans d'autres régions de la Russie pourraient y embarquer.Pandémie oblige, les passagers devront présenter un certificat de test PCR négatif datant de moins de 48 heures.