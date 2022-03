Corée du Nord : des images satellite révèlent la préparation d’un gigantesque défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble préparer une grande parade militaire pour un triple anniversaire, le mois prochain. En avril, cela fera 10 ans que son jeune dirigeant Kim Jong-un a été nommé premier secrétaire du Parti des travailleurs et président de la Commission de la défense nationale. Le pays communiste célébrera également le 110e anniversaire de son fondateur Kim Il-sung, décédé en 1994.De nouvelles images satellite fournies lundi par la société américaine Planet Labs montrent la préparation de ce défilé. 600 à 650 véhicules y sont aperçus. Ils sont stationnés dans un espace vert près de l’aérodrome Mirim aux environs de Pyongyang. A en croire Radio Free Asia (RFA), sur les photos prises en février, seulement quelque 150 voitures y ont été observées.La radio américaine estime désormais qu’entre 7 500 et 8 000 soldats au moins sont mobilisés, alors que certains experts font état de plus de 10 000. Lundi, un responsable de l’armée sud-coréenne a évoqué un effectif d’environ 6 000.