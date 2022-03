Moon Jae-in veut rapidement recevoir Yoon Suk-yeol sur fond de tensions bilatérales

Photo : YONHAP News

Le président de la République a une nouvelle fois exprimé son souhait de rencontrer au plus vite son successeur élu Yoon Suk-yeol. Moon Jae-in en a fait état aujourd’hui lors d’une réunion avec son équipe de la Cheongwadae. Leur rendez-vous, fixé initialement au 16 mars, a été annulé in extremis, en raison de « l’échec des négociations de travail », selon les deux parties.Le chef de l’Etat sortant a alors appelé son ex-procureur général à prendre sa propre décision, sans écouter les autres, indiquant qu’il est prêt à le recevoir sans aucune condition et que leur premier face-à-face depuis l’élection présidentielle n’est pas négociable.Les deux camps ne parviennent toujours pas à programmer un nouveau rendez-vous. Dans ce contexte, ils se sont livrés à une nouvelle passe d’armes, cette fois autour du successeur de Lee Ju-yeol à la tête de la Banque de Corée (BOK).Moon a proposé hier à Rhee Chang-yong, un économiste éminent, de diriger l’institution. Aujourd’hui, Yoon a affirmé estimer indésirable pour un président sortant d’effectuer cette nomination à un poste d’une telle importance. Et d’ajouter qu’il n'emboîtera pas le pas à son prédécesseur dans cinq ans. Bien évidemment, la Maison bleue a aussitôt répliqué qu’il s’agissait d’un des pouvoirs de son occupant avant la fin de son mandat. La guerre des chefs semble loin d’être terminée.