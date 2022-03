COVID-19 : nouveau record de décès

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, pas moins de 395 000 personnes ont été testées positives au COVID-19. Un recul de plus de 95 000 cas sur une journée. Mais le plus inquiétant concerne le nombre de morts qui est toujours en hausse.470 décès supplémentaires ont été enregistrés en un jour. Un nouveau record. Les plus de 60 ans en représentent 94 %. Leur nombre risque de progresser davantage, vu le fait que celui de patients victimes de formes graves du coronavirus et de morts bondissent habituellement deux à trois semaines après la recrudescence des contaminations.Par ailleurs, les parents qui souhaitent faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans peuvent prendre rendez-vous dès aujourd’hui. Ils recevront, à partir de la fin du mois, une dose réduite au tiers par rapport à celle pour adulte. Si leur vaccination n’est pas obligatoire, elle est recommandée pour ceux ayant un risque plus élevé de contracter une forme sévère.