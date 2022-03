Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair a été distinctement coupé en deux aujourd’hui. La partie nord a été assez nuageuse alors qu’au sud, un grand soleil a illuminé les sud-Coréens toute la journée.En revanche, les températures étaient plus homogènes. Dans la matinée, il a fait 4°C à Séoul, 2°C à Daejeon et à Daegu, ou encore 6°C à Busan et à Gangneung. Dans l’après-midi, le mercure affichait une moyenne nationale de 16°C, avec néanmoins une pointe à 19°C à Daegu.Par ailleurs, la concentration de particules fines a été « mauvaise » en début d’après-midi sur la partie est. Elle devrait se stabiliser à un niveau « bon » sur tout le territoire en début de soirée.