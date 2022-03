Pyongyang lance un projectile présumé être un missile balistique, le président Moon convoque le NSC

Photo : KBS News

Pyongyang a lancé un nouveau projectile présumé être un missile balistique en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir, en début d’après-midi, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les analyses sur sa nature, sa portée tout comme sa distance parcourue sont actuellement en cours, mais il y a de grandes chances que cela soit un test de missile balistique intercontinental (ICBM).A Séoul, le chef de l’Etat a aussitôt convoqué le Conseil de sécurité nationale (NSC). Le 30 janvier dernier, lorsque la Corée du Nord avait effectué un tir de missile balistique à portée intermédiaire, Moon Jae-in l’avait présidé. Une première en un an. A cette occasion il avait déclaré que le régime de Kim Jong-un était sur le point de rompre son moratoire sur les essais nucléaires et ceux d'ICBM. Et aujourd'hui, il a martelé que le dernier lancement constituait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le tir de ce jeudi est la 12e démonstration de force de l'année du pays communiste.