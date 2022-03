Séoul condamne le tir du projectile nord-coréen présumé être un ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé aujourd’hui vers 14h34 un nouveau projectile présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM) depuis Sunan, aux alentours de sa capitale, en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Supposé être le « Hwasong-15 » ou le « Hwasong-17 », l’engin aurait parcouru environ 1 080 km à une altitude maximale de 6 200 km. C’est la première fois depuis novembre 2017 que Pyongyang effectue un tir d’ICBM.A Séoul, le président de la République a convoqué d’urgence le Conseil de sécurité nationale (NSC). A cette occasion, Moon Jae-in a déclaré que le dernier lancement est non seulement une menace autour de la péninsule mais aussi pour toute la communauté internationale. Il a également ajouté que cela constituait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Avant de conclure que le régime de Kim Jong-un a rompu lui même son moratoire sur les essais nucléaires et ceux d'ICBM.A partir de 16h25, l’armée sud-coréenne a pour sa part testé ses missiles Hyunmoo-2, ATACMS ou encore Haesung-2 afin de faire preuve de sa capacité de contre-mesure. Et en collaboration avec les Etats-Unis, elle reste sur le qui-vive afin de répondre à d’éventuelles provocations supplémentaires.Le tir de ce jeudi est la 12e démonstration de force de l'année du pays communiste.