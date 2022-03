Kim Jong-un a ordonné et dirigé le tir d’essai d’un ICBM

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré, hier, un missile balistique intercontinental (ICBM) en direction de la mer de l’Est. A ce propos, deux médias officiels du pays communiste ont fait savoir que ce lancement a été effectué sur l’ordre et en présence du dirigeant Kim Jong-un.L’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) et le quotidien Rodong Sinmun ont rapporté aujourd’hui que le numéro un nord-coréen a ordonné le tir d’essai d’un nouvel ICBM de type Hwasong-17 en paraphant son message de mercredi.Ces médias ont publié la photo du texte en question. Dans son message, Kim III déclarait : « J’entérine le tir d’essai. Procédez au lancement le 24 mars. Tirez avec vaillance au nom de la grande dignité et de l’honneur de la patrie et du peuple. »Toujours selon la KCNA et le Rodong Sinmun, le leader est venu sur place hier pour encadrer en personne toutes les étapes du lancement. A cette occasion, l’homme fort de Pyongyang a affirmé que l’apparition d’une nouvelle arme stratégique de son pays marquera nettement l’esprit de la communauté internationale sur la performance des forces militaires nord-coréennes. D’après lui, grâce à la modernité de son arsenal stratégique, la Corée du Nord pourra consolider les bases nécessaires pour assurer la garantie et la confiance en termes de sécurité.Kim a souligné que le nouvel ICBM est un concentré de technologies de pointe et que le succès de son tir d’essai permet d’exhiber la performance de l’industrie de la défense autonome. Dans la foulée, il a affiché la volonté de continuer à renforcer sa force de dissuasion nucléaire pour assurer la sécurité nationale. Et d’ajouter que son régime se dotera des capacités militaires susceptibles de bloquer toute menace et qu’il se préparera minutieusement à une longue confrontation avec les Etats-Unis.A propos du tir du projectile, la KCNA a fait savoir que, lancé depuis l’aéroport international de Pyongyang, cet ICBM de type Hwasong-17 a atteint une altitude maximale de 6 248,5 km pour parcourir au total 1 090 km pendant 4 052 secondes et frapper avec précision la zone prédéfinie dans les eaux internationales de la mer de l’Est. L’agence de presse a précisé que le déploiement a été effectué à un angle élevé en prenant en compte la sécurité des pays voisins.