Park Hong-keun, nouveau patron du groupe parlementaire du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a élu hier le nouveau président de son groupe à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Park Hong-keun, qui en est à son troisième mandat complet. Il l’a emporté au deuxième tour contre son concurrent Park Kwang-on.Dans un discours qu’il a prononcé après son élection, le nouveau chef des députés du parti du rival malheureux de Yoon Suk-yeol s’est engagé à rénover et réformer sa formation et également à redoubler d’efforts pour améliorer la vie quotidienne du peuple.Park Hong-keun a également promis de protéger Moon Jae-in et Lee Jae-myung, le candidat de son mouvement à la présidentielle du 9 mars, contre l’éventuelle vengeance politique du futur pouvoir et de l’abus de son Parquet.Pour y arriver, le numéro deux de la formation de centre-gauche a manifesté son intention de légiférer notamment sur une plus grande réforme du ministère public et des médias. Sans oublier les lois relatives au quotidien du peuple, à commencer par celles visant à compenser les pertes des petits commerces mis à mal par les restrictions sanitaires.