Moon Jae-in condamne fermement Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué, hier, un tir d’essai d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) de type Hwasong-17, soit une première en quatre ans et quatre mois, plus précisément depuis le lancement de Hwasong-15, en novembre 2017.Pyongyang avait annoncé la reprise de ses tests d’ICBM lors d’une réunion organisée à la mi-janvier par le Bureau politique du comité central du parti des travailleurs. A l’époque, l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) avait rapporté que l’instance exécutive suprême avait ordonné de relancer toutes les activités que son pays avait suspendues provisoirement à sa propre initiative et de façon préalable pour restaurer la confiance. Ces propos font allusion au moratoire que le royaume ermite a déclaré lui-même en avril 2018 au moment du rapprochement avec les Etats-Unis.Le pays communiste a rompu cette promesse en lançant donc un ICBM, l’acte de provocation auquel Washington se montre le plus sensible. Ainsi, il enfonce le clou et met un terme à la phase de négociations avec Séoul et Washington pour passer à l’étape de confrontation, c’est-à-dire « répondre à la force par la force ». Il affiche aussi la volonté de poursuivre son programme de développement nucléaire.Depuis janvier dernier, la Corée du Nord s’attelle à développer plusieurs nouvelles armes telles que le missile hypersonique. Elle a de fortes chances de multiplier ses provocations pour renforcer l’unité nationale et se vanter des exploits de Kim III. D’ailleurs, elle organisera des événements de grande envergure le mois prochain, à savoir le 10e anniversaire de l’élection de Kim Jong-un comme premier secrétaire du Parti des travailleurs, le 110e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, et le 90e anniversaire de la fondation de l’armée du peuple.Selon un expert, le royaume ermite tâcherait d’envenimer les tensions pour occuper une position favorable dans les négociations à venir.A Séoul, le président de la République a aussitôt convoqué d’urgence le Conseil de sécurité nationale (NSC). A cette occasion, Moon Jae-in a fermement condamné le dernier tir d’essai balistique de Pyongyang. Et il a vivement critiqué la rupture du moratoire sur les ICBM engagé vis-à-vis de la communauté internationale en 2018. Avant d’avertir que ses actions provoquent une menace sérieuse non seulement autour de la péninsule mais aussi pour toute la communauté internationale.Le chef de l’Etat sud-coréen a ordonné à son armée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation et a affirmé l’intention de renforcer la défense nationale en s’appuyant sur son alliance avec Washington. Sans oublier d’appeler Pyongyang à cesser immédiatement d’alimenter l’escalade des tensions et à revenir à la table de négociations diplomatiques.L’occupant de la Cheongwadae a par ailleurs demandé à son conseiller à la sécurité nationale, Suh Hoon, de briefer son successeur Yoon Suk-yeol en personne sur le dossier.