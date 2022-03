Plus de la moitié des sud-Coréens défavorables au déménagement du bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Nouveau sondage d’opinions sur les promesses phares du président élu Yoon Suk-yeol, en particulier sur son projet de s’installer au siège actuel du ministère de la Défense, et non pas à la Cheongwadae. Un projet qui suscite une vive polémique.Selon le baromètre Hankook Research pour la KBS, plus de la moitié des personnes interrogées (53,8 %) y sont opposées, tandis que quatre sud-Coréens sur dix (40,6 %) le soutiennent.Pour être plus précis, ils sont plus de 70 % à se prononcer pour chez les répondants conservateurs, et plus de 80 % contre, parmi ceux progressistes. Chez ceux qui se disent centristes, 32 % se sont déclarés en faveur du choix du prochain chef de l’Etat et 61 % ont exprimé leur opposition.Interrogés sur le motif de leur objection, le plus grand nombre de sondés a affirmé que l’idée n’avait pas suffisamment été étudiée avant d’être lancée. A la question de savoir pourquoi ils apportent leur soutien, les plus nombreux ont déclaré que le transfert du bureau présidentiel faciliterait la communication entre le président de la République et ses concitoyens.Autre engagement électoral de Yoon, il concerne la suppression du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille. 58 % des messieurs ont dit oui tandis que 51 % des dames non.Et ils sont seulement 39 % à avoir répondu qu’il faudrait accorder la grâce présidentielle à l’ex-occupant de la Maison bleue Lee Myung-bak, actuellement derrière les barreaux pour corruption et détournement de fonds. 54 % ne sont pas d’accord avec cette potentielle amnistie.Enfin, un sud-Coréen sur deux (52 %) a confiance en Yoon pour gérer les affaires d’Etat.L’enquête a été réalisée les 23 et 24 mars par téléphone auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans à travers le pays.