Photo : YONHAP News

La Corée du Sud enchaîne les victoires lors des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du Monde 2022. Elle s’est imposée 2 à 0 cette fois contre l’Iran, hier soir à Séoul. Les deux équipes avaient d’ores et déjà validé leur billet pour le Qatar.Son Heung-min et Kim Young-gwon ont chacun inscrit un but, respectivement en fin de première période et à l'heure de jeu.C’est la première fois en 11 ans que les guerriers de Taegeuk battent leur redoutable rival iranien. Grâce à ce succès, les hommes de Paulo Bento chipent la tête du groupe A, avec 23 points, à leurs adversaires du soir.Pour son dernier match de qualification, la sélection sud-coréenne rencontrera les Emirats arabes unis, mardi prochain à Dubaï.