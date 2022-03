Biden blâme le tir d’un ICBM nord-coréen et demande la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont exprimés ensemble en marge du sommet du G7, organisé jeudi à Bruxelles, pour condamner vivement le dernier tir d’un nouvel ICBM par la Corée du Nord.La Maison blanche a déclaré que les deux dirigeants ont souligné en même temps la nécessité d’une approche diplomatique. Selon elle, Biden a réaffirmé la promesse d’assurer la sécurité de la Corée du Sud et du Japon.Dans ce contexte, le département d’Etat américain a publié une nouvelle mesure de rétorsion contre le programme balistique nord-coréen. Il a ajouté sur sa liste des sanctionnés cinq noms, accusés d’avoir aidé à transférer des éléments sensibles à destination du programme de missiles de Pyongyang. Les cibles sont les suivantes : la seconde Académie des sciences de la défense (ADS) et un diplomate dénommé Ri Sung Chol, pour la Corée du Nord, ainsi que deux entités et un individu russes.Selon le département chargé des relations internationales, cette mesure fait partie des efforts déployés en continu dans le but d’empêcher le royaume ermite de progresser dans son projet de développement balistique.Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain se sont entretenus au téléphone à ce sujet. Ils ont accusé Pyongyang d’avoir rompu lui-même son propre moratoire sur les ICBM. Ils ont ainsi demandé au Conseil de sécurité des Nations unies d’y réagir fermement.Quant au secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, il a souligné que le dernier tir était clairement une violation des résolutions onusiennes. Et il a appelé la Corée du Nord à cesser tout acte qui risque de créer des effets escomptés.Le Conseil de sécurité de l’organisation internationale tiendra une séance publique ce vendredi à New York pour discuter de ce dossier suite à la demande de six nations, menée par les Etats-Unis. Cependant, il n’est pas certain pour l'Onu d’en tirer un résultat significatif car Washington est en conflit non seulement avec Pékin sur plusieurs dossiers mais également avec Moscou suite à la guerre en Ukraine.