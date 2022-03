Pékin appelle les pays concernés à trouver une solution politique suite au nouvel essai d’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

Concernant le dernier tir d’essai d’un ICBM par Pyongyang, la Chine a invité les pays concernés à s’engager dans la bonne direction, à savoir le dialogue et les négociations, en se focalisant sur la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, et à déployer conjointement leurs efforts pour trouver une solution politique. C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.Cependant, l’empire du Milieu n’a prononcé aucun mot condamnant ni critiquant le lancement d’un nouvel ICBM par la Corée du Nord. Pour rappel, Pékin demandait à Washington d’alléger les sanctions contre son allié en contrepartie des mesures de la bonne volonté : la fermeture du site nucléaire de Punggyeri et le moratoire du test d’ICBM en 2018.La Chine semble avoir exhorté à demi-mot les Etats-Unis à desserrer l’étau autour de son alliée nord-coréen et privilégier le dialogue.En 2017, lorsque le régime de Kim Jong-un a effectué un tir d’essai de son ICBM, Pékin a exprimé sa grave inquiétude et ne s’est pas opposé à l’initiative du Conseil de sécurité de l’Onu de sanctionner Pyongyang.Aujourd’hui, la Chine se retrouve dans une situation inconfortable. Elle serait réticente à l’idée de rejoindre les membres de l’organe onusien qui entendent condamner et sanctionner la Corée du Nord, d’autant plus que les Etats-Unis essayent de l’isoler à l’aide de ses alliances telles que le Quad et l’Aukus. L'empire du Milieu devrait craindre également le déploiement d’un nouveau site du système de défense anti-missile à haute altitude (THAAD) en Corée du Sud.