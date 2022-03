EAU : exploitation commerciale d’un nouveau réacteur de conception sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Les Emirats arabes unis (EAU) ont mis hier en exploitation commerciale le deuxième des quatre réacteurs de leur centrale nucléaire civile de Barakah, la première du monde arabe. Une annonce faite par la compagnie nucléaire des Emirats (Enec) et par la société sud-coréenne d’électricité (Kepco), qui mènent toutes deux un consortium chargé de construire l’installation.Selon les explications de l’Enec, avec le démarrage de ce réacteur numéro deux, quelque 1 400 MW d’électricité supplémentaires zéro carbone sont fournis aux réseaux nationaux.La Kepco, qui dirige la fédération de plusieurs entreprises du pays du Matin clair, a décroché, en décembre 2009, le contrat de ce projet de taille. Il s’agit de construire quatre réacteurs de conception sud-coréenne, de type « APR1400 » à Barakah, situé à environ 270 km à l’ouest d’Abou Dhabi. Les travaux ont été lancés trois ans plus tard.Le premier réacteur est entré en fonction en avril 2021 et le troisième attend la permission en ce sens des autorités locales.Lorsque tous les quatre seront pleinement opérationnels, ils représenteront une puissance totale de 5 600 mégawatts, soit environ un quart des besoins en électricité de cet Etat fédéral très énergivore.