COVID-19 : le nombre de nouveaux cas supérieur à 300 000 pour le 2e jour de suite

Photo : YONHAP News

339 514 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en l’espace de 24 heures, portant désormais à plus de 11,1 millions le total cumulé de contaminations.Le nombre de patients admis en soins intensifs, a quant à lui, augmenté de quatre pour comptabiliser 1 085 individus. Et 393 décès supplémentaires ont été enregistrés. Il s’agit d’un recul de 77 en un jour, mais d’un bond de 92 sur une semaine. Parmi ces victimes, un enfant de moins de dix ans.Les cas additionnels sont toujours moins fréquents et poursuivent sur une pente descendante par rapport à la semaine dernière. En revanche, le nombre de morts est en hausse.Dans ce contexte, le gouvernement entend mettre à disposition davantage de pilules anti-COVID. Lors d’une nouvelle réunion quotidienne du centre de crise de gestion, aujourd’hui, le Premier ministre a annoncé que son exécutif ferait en sorte d’avancer au maximum la date de la prochaine livraison de Paxlovid, traitement fabriqué par Pfizer, prévue initialement le mois prochain.Selon Kim Boo-kyum, les négociations avec le laboratoire américain pour recevoir, début avril, des doses supplémentaires sont sur le point d’être conclues.Pendant ce temps, 20 000 comprimés de Lagevrio, le nom commercial de l’antiviral Molnupiravir de la firme américaine Merck, sont déjà arrivés en Corée du Sud. Une nouvelle cargaison de 80 000 cachets est attendue à la fin de la semaine. Leur prescription débutera demain.