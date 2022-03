Yoon Suk-yeol va s'entretenir au téléphone avec Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Le futur chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol devrait avoir en fin d’après-midi son premier entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping.Selon la porte-parole de son comité de transition, Kim Eun-hye, ce rendez-vous a été programmé à l’occasion du message de félicitations transmis par Pékin pour la victoire de Yoon à la présidentielle. Les deux hommes discuteront certainement de l’escalade des tensions dans la péninsule coréenne suite au dernier tir d’un ICBM par Pyongyang.Par ailleurs, Yoon et Xi ont de fortes chances d’échanger leurs opinions sur le principe de base et le terrain d’entente visant à développer le partenariat des deux nations à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, célébré cette année.A noter qu’il est exceptionnel pour le dirigeant chinois de s’entretenir avec un président élu sud-coréen avant son investiture officielle. La Chine semble souhaiter ainsi se rapprocher de la Corée du Sud dans un contexte où Séoul, Washington et Tokyo se sont montrés prêts à renforcer leur coopération trilatérale.Concernant le dernier tir balistique nord-coréen, Yoon Suk-yeol a adressé, ce matin sur les réseaux sociaux, un sérieux avertissement au régime de Kim Jong-un : il n’obtiendrait rien avec sa provocation. Avant d’ajouter que son pays renforcera davantage sa mise en état d’alerte pour défendre la liberté et la paix.