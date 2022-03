Les chefs de la diplomatie sud-coréen et japonais condamnent le test d’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chung Eui-yong, et son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi, ont fustigé aujourd’hui le dernier tir d’essai d’un nouvel ICBM par la Corée du Nord. Et ils ont appelé Pyongyang à cesser immédiatement tout acte susceptible d’envenimerles tensions.Selon le ministère sud-coréen, les deux chefs de la diplomatie ont estimé que le régime de Kim Jong-un a clairement violé les résolutions onusiennes avec sa dernière menace militaire et qu’il a rompu lui-même le moratoire en la matière qu’il avait promis vis-à-vis de la communauté internationale.Les deux hommes partageaient le même avis pour dire que cette provocation balistique présente une grave menace à la fois pour la péninsule coréenne, l’Asie du Nord-est et la communauté internationale.Chung et Hayashi sont convenus de renforcer la communication et la coopération bilatérales entre Séoul et Tokyo, ainsi que celles avec Washington. Ils étaient sur la même longueur d’ondes pour souligner la nécessité de laisser la porte de la diplomatie ouverte et de continuer à déployer les efforts pour ramener Pyongyang au dialogue.Par ailleurs, les deux ministres se sont entretenus, hier au téléphone, chacun de leur côté, avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, pour analyser la dernière provocation balistique nord-coréenne et discuter des mesures de collaboration en la matière.