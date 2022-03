Météo : des pluies torrentielles et des bourrasques de vent jusqu’à demain matin

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair va subir les lois de la nature. Météo-Corée prévoit des averses diluviennes et des rafales de vent extrêmement violentes. Ces conditions exceptionnelles doivent débuter en début de soirée jusqu’à demain matin. Les autorités météorologiques mettent en garde de potentiels dégâts matériels. Ils recommandent également aux habitants de redoubler de vigilance.Ce typhon passé, la péninsule sera majoritairement nuageuse pour le reste du weekend. Quelques éclaircies pourront être observées au nord du pays dimanche matin.Du côté des températures, le mercure sera assez élevé demain matin. En effet, les sud-Coréens verront au minimum 10°C affiché sur leur thermomètre. Il grimpera ensuite à 18°C à Séoul et à Gangneung, 17°C à Daejeon et sur l’île méridionale de Jeju et jusqu’à 21°C à Ulsan. Pour dimanche, les températures baisseront légèrement sur l’ensemble du territoire.