Moon Jae-in et Yoon Suk-yeol se rencontrent ce soir

Photo : YONHAP News

Le président sortant Moon Jae-in et son successeur Yoon Suk-yeol s’entretiendront ce soir autour d’un dîner à la Maison bleue. Le chef du cabinet présidentiel Yoo Young-min et son homologue dans l'équipe du chef de l’Etat élu, Jang Je-won vont se joindre à leur table.Selon la Cheongwadae et le comité de transition, les deux hommes prévoient de discuter dans une ambiance détendue sans fixer les sujets à l’avance. Les enjeux actuels du pays comme le COVID-19, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’économie nationale et la provocation nord-coréenne dont le récent tir d’un ICBM devraient être à l’ordre du jour.Le comité de Yoon a souligné que le dédommagement des petits commerçants frappés par le COVID-19 devrait être abordé en priorité. Sa porte-parole Kim Eun-hye a affirmé que l’établissement de l’additif au budget de 50 000 milliards de wons, soit 37,2 milliards d’euros, destiné au projet, constitue une promesse importante envers les citoyens. Etant donné que le ministère de l'Economie et des Finances soit réticent, l’ancien procureur général devrait réclamer au chef de l’Etat d’afficher son soutien. Il pourrait également évoquer la question d’accorder une grâce spéciale à l’ex-président emprisonné, Lee Myung-bak.La réunion a été confirmée samedi soir après les négociations de travail menées la veille. Les dossiers épineux comme le déplacement du bureau présidentiel à Yongsan et la nommination des patrons des établissements publics auraient accéléré leur entrevue.Cette rencontre intervient 19 jours après l’élection présidentielle, le temps le plus long pour une rencontre entre le président élu et son prédécesseur.