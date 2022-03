Kim Jong-un s'engage à poursuivre le développement de capacités d’attaque

Photo : KBS News

La Corée du Nord a manifesté sa volonté de devenir puissante en développant davantage ses capacités d’attaque afin de faire face aux menaces des impérialistes.Selon l’information relayée aujourd’hui par l'agence de presse officielle du pays communiste (KCNA), Kim Jong-un en a fait part lors d'une séance photo avec des responsables qui ont contribué au lancement, jeudi, au prétendu missile balistique intercontinental (ICBM), Hawsong-17.Tout en se montrant reconnaissant envers son peuple qui a fait preuve de confiance et de patriotistme, Kim Ⅲ aurait également souligné qu’une nation dotée d’une telle capacité est en mesure de prévenir une guerre, garantir sa sécurité et contenir toutes les menaces et intimidations extérieures.Pour rappel, le 24 mars dernier, pour la première fois depuis plus de quatre ans, la Corée du Nord a lancé un nouvel ICBM, affirmant qu'il s'agissait du modèle Hwasong-17. Cependant, la Corée du Sud et les États-Unis auraient conclu que le missile était un Hwasong-15, testé pour la première fois en 2017.