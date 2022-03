Yoon Suk-yeol va envoyer une délégation aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président élu Yoon Suk-yeol va dépêcher le mois prochain une délégation aux Etats-Unis pour coordonner les politiques et renforcer l’alliance Séoul-Washington. Le groupe sera composé de cinq experts sur les relations bilatérales avec à sa tête Park Jin, député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation au pouvoir. Les membres s’entretiendront avec les principales personnalités de l’exécutif, du Congrès et des think tank américains.Le prochain chef de l’Etat sud-coréen aurait pris cette décision face à l’importance croissante des alliances des deux pays alors que les tensions montent autour de la péninsule coréenne à cause de la série de tirs de missiles balistiques dont un ICBM par Pyongyang. La délégation discutera également du calendrier du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden.Par ailleurs, le comité de transition accélère le remaniement de la composition du gouvernement. La première ébauche sera établie début avril.La séance de présentation des dossiers du ministère de la Justice, reporté à cause du conflit avec le garde des Sceaux qui s’opposait à un engagement de Yoon, se tiendra demain. En revanche, l’entretien avec le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a été ajourné à mercredi.Enfin, la Commission électorale nationale (NEC), quant à elle, a refusé de mener une réunion avec le comité du futur président qui entendait discuter du couac produit lors du dernier scrutin, du fait qu’elle constitue un organe indépendant. La Cour des comptes prévoit de mener une inspection sur ce dysfonctionnement une fois les scrutins régionaux du 1er juin terminés.